In het onderzoek naar het overlijden van een Poolse bezoeker van Breda Barst is de politie op zoek naar specifieke camerabeelden. Het gaat daarbij om beelden van vlak voor of op het moment dat beveiligers bij het slachtoffer aankomen.

De politie heeft met verschillende getuigen gesproken en heeft beelden gekregen van het moment waarop beveiligers de man, de 37-jarige L. Chudzik, onder controle houden, maar wil graag weten wat daaraan vooraf is gegaan. "We hebben nog niet het hele plaatje rond. Misschien hebben bezoekers tijdens het festival gefilmd en is er iets te zien op de achtergrond. Voor ons is nog altijd niet duidelijk wat er nu precies is gebeurd. We willen het beeld zo compleet mogelijk maken", aldus politiewoordvoerder Eric Passchier.

De exacte doodsoorzaak van de man is nog niet bekend. Uit een voorlopige reconstructie van de gebeurtenissen op die fatale zaterdagmiddag 17 september blijkt dat de stemming die dag plotsklaps omsloeg. De bezoeker zou overlast hebben veroorzaakt en liep rustig met beveiligers mee richting de uitgang van het terrein. De toon van de gesprekken tussen de man en de beveiligers veranderde op het moment dat nog twee beveiligers zich bij het 'transport' voegen. Even later lagen ze op de grond en probeerden ze de man in bedwang te krijgen.

Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de man geen ademhaling meer te hebben. De Pool werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een week later overleed. Zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man.