Breda schaft met ingang van 1 oktober de eigen bijdrage op bijzondere bijstand af. Het gaat om een bedrag van 60 euro per jaar. "Voor inwoners die het echt moeilijk hebben, helpen alle kleine beetjes."

Bredanaars met een laag inkomen hoeven vanaf 1 oktober geen eigen bijdrage meer te betalen als ze een beroep doen op bijzondere bijstand. Het gaat om bewoners die geen geld hebben om een nieuwe wasmachine of koelkast te kopen, die geld voor rechtsbijstand nodig hebben of senioren- of energietoeslag willen aanvragen. Tot nu toe werd daarvoor een eigen bijdrage van 60 euro per jaar gevraagd.

Vanaf 1 oktober vervalt de eigen bijdrage. Een van de regels was ook dat iemand die voor het eerst bijzondere bijstand aanvraagt voor een bedrag lager dan 60 euro dit zelf moest bekostigen. Ook die regel wordt geschrapt.

De nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA heeft voor de periode 2022-2026 extra middelen beschikbaar gesteld voor mensen in armoede en mensen met schulden, omdat het aantal inwoners van Breda dat moeite heeft rond te komen steeds groter wordt. "Hiermee kunnen we hen een steuntje in de rug bieden", zo meldt het college van B en W.

Wethouder armoede Marike de Nobel: "We willen inwoners op allerlei manieren helpen om te voorkomen dat zij in de schulden komen door de sterk stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Het afschaffen van de eigen bijdrage is een kleine stap. Maar voor inwoners die het echt moeilijk hebben, helpen alle kleine beetjes." Op de website van de gemeente staat omschreven voor welke zaken en spullen er een beroep op bijzondere bijstand kan worden gedaan.