De politie heeft woensdagavond twee jeugdige straatrovers opgepakt. De pubers van 12 en veertien jaar oud namen een vijftienjarige jongen mee naar een steegje, sloegen en schopten hem en stalen zijn geld. Ondanks de jonge leeftijd van de jongens zijn ze een tijdje vastgezet.

De vijftienjarige jongen meldde zich woensdagavond rond 18.45 uur op het politiebureau. Hij vertelde dat hij kort daarvoor in een steeg van de Ginnekenstraat in het centrum van Breda was mishandeld. Het slachtoffer kende één van deze jongens en een agent herkende de andere. Deze jongen was eerder op de dag al aangesproken in het winkelcentrum Barones.

Volgens het slachtoffer was het woensdagavond de tweede keer dat hij door dit duo is mishandeld. Dit keer was er een meisje bij dat de mishandeling filmde. Het drietal rende weg toen andere mensen langskwamen.