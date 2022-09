Vanaf 1 oktober kunnen culturele makers die in Breda wonen of werken weer een subsidie aanvragen voor hun professionele ontwikkeling in 2023.

Deze zogenaamde Makersregeling bestaat sinds 2019. In 2021 ging het nog om een totaalbedrag van 300.00 euro, voor 2023 stelt de gemeente 200.000 euro beschikbaar. Kunstenaars kunnen vanaf 1 oktober een beroep doen op deze regeling. Per project is maximaal 5.000 euro beschikbaar. Makers en makerscollectieven kunnen de subsidie aanvragen via de website van de gemeente Breda, Hier staan ook de voorwaarden vermeld. De subsidie is bedoeld voor projecten die binnen twaalf maanden worden uitgevoerd. De afgelopen jaren heeft de Gemeente Breda per jaar zo'n tachtig makers en collectieven ondersteund in hun ontwikkeling. De Gemeente Breda vindt het belangrijk om naast het individuele kunstenaarschap ook ruimte te bieden voor makers die samenwerken. Tegelijk met de Makersregeling gaan er op 1 oktober nog twee subsidieregelingen van start: projectsubsidie cultuur en bijzondere projecten amateurkunst. Deze subsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd.