In een woning in Breda is dinsdagmiddag een automatisch vuurwapen gevonden. Ook troffen agenten patronen en verdovende middelen aan. De bewoonster is aangehouden en zit nog vast.

Dat meldt de politie. Die deed de vondst aan de Ahornstraat, na een anonieme tip. "Agenten doorzochten alle kamers van het huis grondig op verboden spullen. Hierbij stuitten de agenten op een hoeveelheid hennep en BMK." Dat is een grondstof voor het maken van amfetamine. Ook troffen ze een automatisch vuurwapen en patronen. Alles is in beslag genomen. Een woordvoerder van de politie kan in belang van het onderzoek desgevraagd niet aangeven om wat voor wapen het gaat. Ook de leeftijd van de vrouw geeft de politie niet prijs.