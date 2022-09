Bij een Bredase sportschool en een horecagelegenheid hebben in de nacht van maandag op dinsdag twee explosies plaatsgevonden. Dit gebeurde aan de Belcrumweg en Takkebijsters. Volgens de politie zijn er mogelijk twee handgranaten ontploft.

De recherche is een onderzoek gestart naar de twee explosies die kort na elkaar plaatsvonden. Buurtbewoners van de Belcrumweg schrokken rond 3.05 uur van een harde knal. Agenten ontdekten dat er bij een horecagelegenheid in die straat een explosief was afgegaan.

Ruiten en auto's vernield

De omgeving werd direct afgezet en specialisten werden opgeroepen. Uit dat onderzoek bleek dat er voor het pand mogelijk een handgranaat was ontploft. Door de klap zijn een rolluik en enkele ruiten van het pand vernield. Voor het pand stonden zes auto's die ook beschadigd zijn.

Tweede explosie

Rond 3.20 uur kwam een tweede melding binnen bij de politie, ditmaal bij een sportschool aan de Takkebijsters. Ook hier meldde een getuige dat hij een harde knal had gehoord. Ook daar is volgens de politie mogelijk een handgranaat ontploft. Er waren enkele ruiten van het pand vernield door de klap.

De recherche onderzoekt beide ontploffingen. Onder meer wordt bekeken wat het verband is tussen de beide incidenten. De politie vraagt getuigen zich te melden.