De bouw van het nieuwe winkelcentrum in het hartje van Teteringen is eindelijk begonnen.

Vanuit de lucht lijkt het terrein op de Scheperij in Teteringen met een beetje fantasie net een enorme vierkante zandbak, met in het midden speelgerei in de vorm van vrachtwagens en ander bouwmaterieel. Het enige dat ontbreekt is de kleuterhand die het speelgoed bestuurt.

In werkelijkheid is ontwikkelaar BPD begin deze maand begonnen met de bouwactiviteiten, om op de Scheperij een nieuw winkelcentrum neer te zetten met daarboven 31 appartementen.

Naast twee supermarkten, de bestaande Jumbo en nieuwkomer ALDI, komen in het winkeldeel drankenspeciaalzaak Mitra en bloemenwinkel Bloem Today. Waar nu nog de bebouwing staat van de huidige Jumbo-supermarkt, wordt straks bij de parkeerplaats getrokken.

Twintig jaar

Ruim twintig jaar heeft Teteringen gewacht op de nieuwe invulling van de Scheperij, op de plek waar voorheen onder meer gemeenschapshuis 't Web en een tankstation stonden.