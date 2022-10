De wedstrijd van NAC Breda tegen ADO Den Haag wordt op vrijdag 14 oktober zonder supporters uit Den Haag gespeeld. Dat is omdat er eerder dit jaar ongeregeldheden waren bij een wedstrijd tussen de twee clubs.

Het initiatief om het uitpubliek thuis te laten is afkomstig van het ADO-bestuur. In voorbereiding op de wedstijd in het Rat Verlegh Stadion is volgens de gemeente Breda verschillende keren aan de organisatie van ADO Den Haag gevraagd om een veiligheidsplan aan te leveren.

Dat is een harde eis die eerder al is vastgelegd in afspraken die landelijke zijn gemaakt om voetbalgeweld in te dammen. Nu blijkt dat de Hagenezen zo'n veiligheidsplan niet hebben ingeleverd, omdat ze hebben besloten dat het ADO-publiek thuis blijft.

Dit beleid heeft op de lange duur ook gevolgen voor NAC-supporters. Die mogen niet bij de wedstrijd tegen ADO zijn die op 3 februari 2023 in Den Haag wordt gespeeld.