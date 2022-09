In Breda is een fietser (54) overleden bij een botsing met een auto. Dat gebeurde rond 00.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag, op het kruispunt van de Loevesteinstraat met de Mathenessestraat.

Dat meldt de politie. Die doet onderzoek. Het kruispunt werd mede daarom een tijdje afgesloten. Een traumahelikopter landde in een nabijgelegen veld, maar hulp mocht niet meer baten. De fietser, een Bredanaar, is nog onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Daar kwam hij te overlijden. In de auto zaten vier personen. Eén van hen raakte lichtgewond. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda