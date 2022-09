Een man is zaterdagochtend neergestoken bij een woning aan de Tramsingel in Breda. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond 8.15 uur in of bij de woning. De politie wist kort na de melding een verdachte aan te houden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de verdachte en het slachtoffer elkaar vermoedelijk kenden.