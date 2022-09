Op het haveneiland van Breda, bij Stek en Belcrum Beach, wordt komend weekend het Circus Festival Breda gehouden. Producent Bart Heppenhuis speelt even voor spreekstalmeester en leidt ons door het programma.

1. Villa Verdraaid

"Dit circusoptreden is erg leuk voor kinderen. Het duo van Villa Verdraaid speelt een broer en zus die elkaar het leven graag zuur maakt. Ze jongleren met huis-tuin-en-keukenartikelen, hangen in een lamp en gooien dingen naar elkaar. Ze hebben een heel grappige dynamiek."

Zaterdag om 13.30 uur en 14.30 uur op het Voorplein. De toegang is gratis.

2. Circustheater Zanzara

"Zanzara is een circusfamilie zoals je ze vroeger zag. Ze reizen met een circustent en pipowagen naar Stek en daar wonen ze de hele week. De hele familie doet mee. Speciaal voor het festival hebben ze een familieshow gemaakt. Het is een circusvoorstelling zoals we hem van vroeger kennen, maar dan zonder dieren. Er wordt in touwen en doeken gehangen en humor is een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Het is een combinatie van circus en straattheater."

Zaterdag om 19.30 uur in Circustent Zanzara. Een kaartje kost 17,50 euro.

3. Jeugdcircus Woenzini

"Dit Bredase circus mag niet ontbreken. Koorddansen, ballopen, acrobatiek, jongleren, trucjes met de diabolo en aan de trapeze. Woenzini komt met allerlei circusdisciplines. Dit is een voorstelling voor kleine kinderen. Ook geven ze een circusworkshop waar kinderen aan mee kunnen doen."

De workshop is zaterdag vanaf 14.00 uur te volgen op het Horecaplein. Zondag geeft Woenzini ook een voorstelling om 12.30 uur in circustent Zanzara. Toegang is gratis.

4. Murmuyo-Ami-GO!

"Clown Murmuyo komt uit Spanje. Hij is geen klassieke clown; hij ziet er een beetje absurdistisch uit. Hij maakt zijn voorstelling samen met het publiek. Het is een losse voorstelling over het hele terrein heen. Als je er bent, val je er middenin. Hij probeert vrienden te worden met het publiek en hij gaat gerust naast je in de auto zitten."

Zaterdag om 15.30 uur bij STEK en Belcrum Beach. Toegang is gratis.

5. Tall Tales Company

"Square Two van Tall Tales Company is een voorstelling die over het hele terrein reist. Het is een theatrale, acrobatische act die van voor naar achteren en terug over het terrein loopt. Er wordt veel gejongleerd op de route en er is veel acrobatiek te zien."

Zondag om 15.30 uur en 17.30 uur. Toegang is gratis.

6. Radio Les Fragiles

"Muziek en straattheater worden gecombineerd door Radio Les Fragiles. De twee heren hebben een radiostudio op Belcrum Beach, maar ze blijven niet achter de microfoon zitten. Het publiek wordt betrokken bij de voorstelling en de caravan gaat zelfs in de fik. Ik vind het net een moderne versie van De Dik Voormekaar Show."

Zaterdag vanaf 16.00 uur bij Belcrum Beach. Toegang is gratis.

7. Tete a Tête-bêche

"Bij dit trio kom je terecht in een soort spinnenweb van diabolo's. Ze kunnen echt alles met dat ding. Je zou denken dat je na vijf minuten klaar bent met kijken, maar na de show van 25 minuten zit je met je mond open te kijken naar wat ze allemaal kunnen."

Zondag om 14.30 en 16.30 uur in circustent Zanzara. Een kaartje kost 7,50 euro.

8. Sawdust Symphony

"Een theatrale acrobatische act op een megapodium. Ze spelen 's avonds in het donker en maken gebruik van licht. Ze zetten van alles in brand, gooien met zagen en maken dingen op het podium van hout en lijm. Ze staan op elkaar, dansen met grote hamers. Het is echt een spectaculaire ambacht in de vorm van absurdistisch, acrobatisch theater.

Zaterdag om 21.00 uur en zondag om 19.00 uur bij Belcrum Beach. Een kaartje kost 19,50 euro.

Circus Festival Breda: 24 en 25 september op Haveneiland Breda. Kijk op circusfestivalbreda.nl voor meer info.