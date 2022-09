Kinderen kunnen hun knuffel meenemen tijdens de open dag van het AniCura Dierenziekenhuis in Breda. Zaterdag 1 oktober gaan de deuren open en kunnen bezoekers de operatiekamers, sterilisatieruimte en het laboratorium zien.

Medewerkers van het dierenziekenhuis, dat eerder dit jaar de deuren van het nieuwe pand opende, leggen een verband aan bij de ‘zieke’ knuffels. Ook kunnen kinderen een speurtocht door het dierenziekenhuis doen. Natuurlijk zijn niet alleen kinderen en knuffels welkom, iedereen mag een kijkje komen nemen.

Laboratorium

Anicura heeft de nieuwste apparatuur voor het stellen van diagnoses en het uitvoeren van geavanceerde operaties. Het dierenziekenhuis telt vijf behandelkamers, drie operatiekamers en een intensive care-opvang. Er is een laboratorium waar bloed,- cel,- en urineonderzoek wordt gedaan.

Internationaal

Het AniCura Dierenziekenhuis Breda is de grootste in de regio. Het is onderdeel van een internationaal netwerk van 450 dierenziekenhuizen en dierenklinieken in Europa. 3,6 Miljoen dieren worden jaarlijks behandeld in de klinieken.

De open dag is 1 oktober van 11 tot 15 uur, Asselbergsstraat 10 in Breda.