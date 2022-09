Bredanaars die willen stoppen met roken kunnen deelnemen aan informatiebijeenkomsten waarbij onder meer een ‘stoppen-met-roken-coach’ aanwezig is.

De bijeenkomsten maken deel uit van de campagne 'Stoptober'. Deze actie heeft er volgens de gemeente Breda in de afgelopen jaren aan bijgedragen dat meer dan 400.000 mensen met roken zijn gestopt.

Om dit succes voort te zetten wordt er op dinsdag 20 september een informatiebijeenkomst gehouden in De Sleutel aan de Vlierenbroek in de Haagse Beemden. Op 29 september gaan om die reden de deuren van buurthuis Ons aan de Evert Spoorwaterstraat in de Hoge Vucht op.

Iedereen die overweegt om te stoppen met roken kan gratis deelnemen aan de bijeenkomsten die allebei om 19.00 uur beginnen. Aanmelden is niet nodig.

Iedereen die binnenloopt kan vrijblijvend luisteren en meepraten met mederokers. Een stoppen-met-roken-coach is aanwezig om tips te geven.