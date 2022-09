Politieagenten in kogelvrije vesten hebben zondagmiddag rond 17.00 uur onderzoek gedaan rondom hotel Het Scheepshuys in Breda. De politie maakte om kwart voor vijf melding van een mogelijke schietpartij.

Er zouden schoten zijn gehoord, maar wat er precies aan de hand is, blijft nog onduidelijk. Omstanders vermoeden dat zich achter het hotel iets heeft afgespeeld. Politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan, maar er is niets aangetroffen waaruit blijkt dat er geschoten zou zijn.

Hotel Het Scheepshuys is met negen kamers gevestigd in een oude villa aan de Teteringsedijk, vlak bij het centrum van de stad. Het personeel is verbaasd over de commotie rondom het pand op zondagmiddag.

"Geen idee wat er buiten gebeurt, binnen in ieder geval niets", zegt medewerker Julie Morosini terwijl ze nieuwe gasten incheckt. "Ook onze gasten weten van niks. Vanavond zijn vijf kamers bezet. Hier gaat alles gewoon door."