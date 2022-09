Een 61-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden, omdat hij doorreed nadat hij een fietser aanreed op de kruising tussen de Wilhelminasingel en de Vierwindenstraat in Breda.

Omstanders hoorden rond 00.40 uur een klap en troffen de fietser aan op het kruispunt. Ook zagen ze een auto wegrijden van het ongeval. De politie werd ingelicht en was al snel ter plaatse. Die zette vervolgens de achtervolging in. Even later werd de bestuurder aangehouden aan de Beverweg. Hij is meegenomen naar het politiebureau en moest een verklaring afleggen, daarna mocht hij naar huis. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeval.