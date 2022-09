Met de onthulling van een muurschildering bij het Stedelijk Gymnasium is de band tussen Nederland en Tsjechië verstevigd. Burgemeester Paul Depla onthulde het kunstwerk vrijdagmiddag samen met de ambassadeur van de Tsjechische republiek, Katerina Sequensová.

De schildering, gemaakt door de Tsjechische kunstenaar Patrik Antczak, is nummer 142 in de groeiende verzameling van de Blind Walls Gallery. Het is een culturele uitwisseling met de Tsjechische stad Pilsen, waar de Bredase schilder Rutger Termohlen de afgelopen weken een soortgelijk werk maakte.

Volgens Depla is de verbinding tussen de landen belangrijk in deze tijden van polarisatie en conflicten. Ambassadeur Sequensová was onder de indruk van het kunstwerk: "Het is mooi dat we, naast de traditionele kunstvormen, aandacht hebben voor nieuwe vormen, zoals deze moderne straatkunst."

De langgerekte muurschildering van Antczak op het schoolplein is mede ontworpen door een groep leerlingen van het Stedelijk Gym. Het verbeeldt verleden, heden en toekomst. Er staan verwijzingen op naar diverse Nederlandse en Tsjechische elementen, maar de leerlingen lieten zich vooral inspireren door de Bredase burgemeester Antonius Galjé, die van 1893 tot 1907 de stad bestuurde.

Onder zijn leiding werd Breda aanzienlijk moderner en groener. Zo liet hij waterleidingen, tramlijnen en een telefoonnetwerk aanleggen. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de aanleg van het Markkanaal, het Nassaukanaal, het Wilhelminakanaal en het Wilhelminapark.

In die vergroening ligt de link naar het Stedelijk Gymnasium, dat sinds begin dit jaar bezig is om het stenen schoolplein groener en duurzamer te maken. Zo ontstaat er een nieuwe en aangename verblijfsruimte binnen de singels. En dat past weer naadloos in het streven van de gemeente om Breda tot 'stad in een park'.