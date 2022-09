In november gaan drie grote windmolens van Windpark Streepland draaien bij Zevenbergschen Hoek langs de A16. Samen goed voor energie aan 15.000 huishoudens. De bouw is inmiddels vergevorderd, en deze is zaterdag te bekijken tijdens een open dag.

"Zaterdag 17 september vanaf 14.00 uur kun je komen kijken hoe de windmolens met een ashoogte van 135 meter bij ons op het park worden gebouwd", zegt bedrijfsleider Ronnie Lampert. Zijn bedrijf H4A werkt mee aan het park bij Klaverpolder ten oosten van A16/A57 aan de Westelijke Parallelweg 11 in Zevenbergschen Hoek in opdracht van Windunie, Greenchoice en Meewind.

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) is kartrekker voor de landelijke Open Energiedag, samen met een aantal verenigingen van bedrijven die actief zijn in de duurzame energie. Streepland is een van de 62 deelnemers die laten zien hoe ze duurzame projecten uitvoeren. In West-Brabant zijn vier plekken te bezoeken.

Snelweg

Streepland is een bijzonder project, omdat de turbines langs snelweg en de HSL liggen en er dus rekening moet worden gehouden met verkeer, maar vooral met de ondergrond. "Hiervoor zijn speciale werkwijzen toegepast. Dat kunnen gidsen zaterdag ook toelichten", zegt Lampert.

Streepland is een onderdeel van het windenergieproject langs de A16. Langs de snelweg tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens bouwen diverse bedrijven 28 van deze reuzen. Energiebedrijf Vattenfall zet er bijvoorbeeld even verderop zes neer. Pure Energie drie stuks aan de Verlengde Heistraat in Galder bij Breda die vanaf 10.00 uur te bezichtigen zijn.