Vanaf vrijdag 10.00 uur rijden er weer treinen tussen Breda en Roosendaal. Nadat vrijdagochtend de laatste onderzoeken plaatsvonden op het spoor bij Etten-Leur, kunnen de treinen vanaf 10.00 uur weer volgens normale dienstregeling rijden. Dat meldt een woordvoerder van ProRail.

Het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal lag sinds woensdagmiddag plat nadat ongeveer zestig hybride auto's op een goederentrein in brand vlogen. Met uiterste precisie werden donderdag de vier wagons met daarop 48 uitgebrande hybride auto's van het spoor gehesen.

Monsterklus

De wagons van het spoor af krijgen was een monsterklus. De woordvoerder van ProRail laat weten dat ook 's nachts is doorgewerkt. "Het bergen van de trein en alle auto's was donderdagavond klaar. Daarna volgden herstelwerkzaamheden van de bovenleiding en het spoor zelf. Tot en met vrijdagochtend zijn er onderzoeken geweest."

Op het getroffen traject zette de NS sinds woensdagmiddag stopbussen in.

De brand brak woensdagmiddag rond 13.10 uur uit ter hoogte van de Oude Kerkstraat in Etten-Leur. De goederentrein was beladen met honderden personenauto's. Ongeveer zestig auto's vatten daarbij vlam. De rookwolk was tot in de verre omgeving te zien.

