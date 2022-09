Curio roept 3.500 studenten op om hun documenten als diploma's en cijferlijsten te controleren op echtheidskenmerken. Een deel van deze stukken is vanaf januari 2022 op het verkeerde papier geprint. Hierdoor kan een werkgever het diploma in twijfel trekken en dat wil de beroepsopleider voorkomen.

Waardepapieren als diploma's, certificaten, instellingsverklaringen en cijfer- en resultaatlijsten moeten aan echtheidskenmerken voldoen. Zoals een watermerk, irisdruk, microtekst, oplichtende vezel, chemische beveiliging en uniek nummer. Diverse kenmerken missen nu, legt bestuurslid Andrea Kaim uit. "We willen niet dat mogelijke werkgevers hierover vragen gaan stellen. Daarom starten we een omruilactie."

Alle betrokken 3.500 vmbo- en mbo-studenten hebben bericht gehad met de uitleg hoe ze hun documenten kunnen controleren. Tussen 26 september en 21 oktober kunnen ze verkeerd geprinte waardepapieren omruilen.



Tijdens een recente kwaliteitscheck is Curio gestuit op de missende kenmerken. De oorzaak zat in de wisseling van drukwerkleverancier. "We vinden het vervelend dat dit is gebeurd, maar zijn ook blij dat we het snel hebben ontdekt.