Ongeveer veertig auto's op een goederentrein zijn woensdagmiddag rond 13.10 uur in Etten-Leur in brand gevlogen. Daardoor rijden er op het traject Roosendaal-Breda tot woensdagnacht 2.00 uur geen treinen. Rond 15.10 uur is het sein brand meester gegeven.

Volgens de veiligheidsregio vlogen de auto's in brand, nadat de trein van goederenvervoerder DB Cargo de bovenleiding kapot reed. Daardoor vielen vielen bovenleidingkabels op de auto's. Door de vonken die daar vanaf kwamen, vloog volgens omstanders de een na de andere auto in de fik.

De veiligheidsregio meldde rond 14.00 uur dat de brand zich niet verder uitbreidde en dat panden in de omgeving niet bedreigd werden. Ook zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

De brand brak uit ter hoogte van de Oude Kerkstraat in Etten-Leur. De goederentrein is beladen met honderden personenauto's. Ongeveer veertig auto's vatten daarbij vlam. De rookwolk was in de verre omgeving te zien.

Ooggetuigen meldden dat de kabels van de bovenleiding de auto's raakten en dat vervolgens de ene na de andere auto in de fik vloog. Daarna lagen de kabels van de bovenleiding, waar de stroom van werd uitgeschakeld, als een lus over de auto's heen.

De goederentrein van DB Cargo was vanuit het Duitse Bochum op weg naar Vlissingen Sloehaven, meldt een woordvoerder.

De brandweer en ProRail Incidentenbestrijding zijn ter plaatse. Omdat de breuk in de bovenleiding hersteld moet worden, is de verwachting dat tot ongeveer 2.00 uur geen treinen rijden tussen Roosendaal en Breda. De NS zet stopbussen in tussen Breda en Etten-Leur én Roosendaal en Etten-Leur.

"We willen het spoor zo snel mogelijk hersteld hebben, zodat de treinen weer kunnen gaan rijden", zegt een woordvoerder van ProRail. Omdat de trein op dit moment nog op het spoor staat, is volgens hem moeilijk om te zeggen wat de schade aan het spoor en de bovenleiding is.

De veiligheidsregio adviseert omwonenden uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.