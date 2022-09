In de Scheldestraat in Breda is dinsdagavond rond 20.30 uur een ruzie ontstaan bij een uit de hand gelopen verkoopafspraak. Volgens de politie was de 'koper' er zonder te betalen vandoor gegaan.

De politie kwam met meerdere eenheden op de melding af. Het zou gaan om een beroving waarna een 'dreigende situatie' was ontstaan. Op de plek waar de misgelopen verkoop plaatsvond waren meerdere personen aanwezig die uit elkaar moesten worden gehouden. Een politiehelikopter hing een tijd boven de Scheldestraat. De verdachte en gestolen telefoon zijn nog niet teruggevonden. Er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek.