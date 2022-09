Nog niet de helft van de circa 8.500 mantelzorgers voor wie Breda een cadeaubon van 75 euro heeft klaarliggen, maakte daarvan de afgelopen jaren gebruik. Dat is de ervaring van het StiB, dat namens de gemeente Breda de mantelzorgwaardering uitgeeft.

Dit jaar zijn er nog maar 2000 exemplaren van de Bredase Cadeaukaart uitgegeven, sinds de start in augustus. Voor jonge mantelzorgers (t/m 24 jaar) ligt een bon van 25 euro klaar. De actie loopt tot oktober.

In september bestaat de mogelijkheid om de pas behalve digitaal, ook telefonisch aan te vragen.

"Veel mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen, zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn", is de verklaring van Marije Ammerlaan, projectmanager bij de StiB (steunpunt informele zorg). "Anderzijds zijn er ook mensen die niet weten van het bestaan van die blijk van waardering. Daarom doen we er alles aan om deze mensen te bereiken. Omdat niet iedereen even handig is met internet, is het in de maand september ook mogelijk om de pas telefonisch aan te vragen."

In de gemeente kunnen circa 55.000 inwoners zich mantelzorger noemen, is de schatting van het StiB. "Niet iedereen komt in aanmerking voor de cadeaubon", stelt Ammerlaan. "Van die 55.000 mantelzorgers zijn er zo'n 8.500 die zeer intensief zorg verlenen. Het gaat dan om mensen die minimaal drie maanden acht uur per week onbetaald voor iemand zorgen, zoals een familielid of een buurman. Woont diegene in de gemeente Breda, dan kun je de mantelzorgwaardering aanvragen."