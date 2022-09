In de Scheldestraat in Breda is het dinsdagavond rond 20.30 uur erg onrustig geweest. De politie kwam met vier auto's naar een plek waar ook veel mensen buiten stonden. Volgens een woordvoerder ging het om een 'dreigende situatie'.

Wat er precies aan de hand was, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Op hetzelfde moment cirkelde er een politiehelikopter boven Breda. Het is niet bekend of dat voor dit incident was.