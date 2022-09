Na een afwezigheid van twee jaar wordt er op donderdag 29 september weer een Startersdag Breda gehouden in het Rat Verlegh Stadion.

Het programma staat volledig in het teken van de vraag hoe een bedrijf kan worden opgestart. Het gaat dan onder andere over financiën, marketing, het vinden van klanten, klantenbinding, ondernemersrisico’s en arbeidsongeschiktheid. De entree voor deze eerste bijeenkomst in twee jaar tijd is gratis. Deelnemers kunnen zich aanmelden via startersdagen.com/breda2022.