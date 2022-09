De Markt van Prinsenbeek is vanaf vrijdagmiddag 16 september weer kermisterrein. Tot en met maandag de 19e kunnen liefhebbers van attracties en gezelligheid terecht op de dorpskermis. Op zondag zorgen blaaskapellen voor extra sfeer, tijdens het Biks Blaosfestijn.

De Beekse kermis staat van oudsher te boek als familiekermis, met traditionele attracties als de botsauto's en de draaimolen. Ook aan de durfals is gedacht, er staan ook attracties die wat meer lef vergen, zoals een zweefmolen.

Kleurplaten

Vanuit Ondernemers Vereniging Prinsenbeek (OVP) is er een kleurwedstrijd, waaraan schoolkinderen kunnen meedoen. Ze kunnen de tekeningen bij deelnemende winkels van de OVP ophalen, thuis inkleuren en uiterlijk zaterdag 17 september voor 16.00 inleveren bij Speelgoed & Kadohuis Babsies aan de Loopstraat 1.

Wie een kleurplaat inlevert krijgt een muntje, die hij of zij op maandagmiddag- of avond kan inleveren bij een van de kermisattracties. Ook worden er op zaterdag drie winnaars bekendgemaakt.

Zondag 18 september is het Biks Blaosfestijn op en rond de Markt van Prinsenbeek, met dit jaar als thema 'Back tot the Toeter'. Van 12.00 tot 17.00 uur zorgen verschillende kapellen voor extra gezelligheid in het dorpscentrum.

Senioren

Het Dorpsplatform Prinsenbeek zorgt er in samenwerking met De Zonnebloem voor, dat de bewoners van zorgcentrum Hagedonk een uitstapje kunnen maken naar de Beekse kermis. De ouderen worden onder meer verwend met een suikerspin of oliebol.

De kermis in Prinsenbeek is van vrijdag tot en met maandag dagelijks te bezoeken van 13.00 tot 23.00 uur.