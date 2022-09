De toekomstige bewoners zien maandag hun nieuwe appartement in het centrum van Zundert voor het eerst, op de dag dat het pand officieel de nieuwe naam krijgt. Verhuizen duurt echter nog even. "We rekenen op een jaartje."

De 21 woningen staan middenin het centrum van Zundert, op de plek waar eerder hotel De Roskam zat. Projectontwikkelaar Maas-Jacobs uit Zundert kocht het pand en bouwt op die plek appartementen met een horecagelegenheid op de begane grond.

José Elst woont nu al met haar man Jos in Zundert en samen hebben ze een appartement op de eerste verdieping gekocht. "In het hart van het dorp." Binnenmuren staan er nog niet, maar ze hebben toch een indruk gekregen. "We hebben de contouren gezien. Dat is weer wat anders dan op papier." Ze verwacht dat ze er in het derde of vierde kwartaal van volgend jaar kan gaan wonen. "We rekenen op een jaartje."

Drie pogingen voor de bubbels

John en Willy van der Wal gaan van Oosterhout naar De Roskam in Zundert verhuizen. Een kleine tegenvaller toen ze hun appartement bekeken: met twee ramen kijken ze straks uit op een schutting van het pand ernaast. "Ik hoopte dat we erlangs zouden kijken", zegt John van der Wal. Toch zijn ze tevreden met hun nieuwe plek. "Het is een mooie ruimte."

Twee nieuwe bewoners mogen officieel het pand dopen. Dat blijkt nog niet makkelijk, zo'n champagnefles tegen de gevel kapot slaan. Na drie pogingen weet iemand de zwakke plek van de fles te vinden en druipt de bubbeltjeswijn langs de gevel van het nieuwe pand, het heet nu De Roskam.

Op de plek waar straks gewoond en gegeten wordt, werd 120 jaar lang hotel De Roskam uitgebaat. Naast de appartementen komt er horeca in het pand, twee Zundertse ondernemers gaan er Millstreet's Foodbar beginnen.