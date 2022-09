Twee mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Rucphenseweg in Klein-Zundert.

Dat gebeurde rond 2.15 uur. Het is nog niet bekend of de steekpartij in of buiten een woning heeft plaatsgevonden.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder vier ambulances. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Een rechercheteam doet onderzoek naar de toedracht van het incident.