Een 43-jarige automobilist uit Breda is zaterdagmiddag overleden bij een ongeluk aan de Engelenseweg in Vlijmen. Met een harde klap reed de bestuurder tegen een boom langs de kant van de weg.

De automobilist reed rond 12.00 uur rechtdoor in de bocht en botste vol op een boom langs de kant van de Engelenseweg. Door de harde klap werd de Bredanaar uit zijn auto geslingerd.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van het ongeluk. Naast de politie, twee ambulances en de brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De traumahelikopter landde in de buurt en vloog even later weer weg.