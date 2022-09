Er zijn weer Aziatische tijgermuggen opgedoken in de gemeente Breda. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) trof de mug aan in Teteringen. De NVWA bestrijdt de muggen de komende tijd iedere drie weken.

De eerste tijgermug werd op 24 augustus gevonden. Na inspectie werd er op 1 september weer een exemplaar aangetroffen. Dat heeft de NVWA via een huis-aan-huis verspreide brief bekendgemaakt in Teteringen.

De tijgermug kan infectieziekten overdragen zoals knokkelkoorts en chikungunya, een virus dat koorts en gewrichtspijnen veroorzaakt. De NVWA bestrijdt de muggen met een larvendodend middel dat ongevaarlijk is voor mensen. Gesignaleerde tijgermuggen kunnen worden gemeld bij de NVWA.

Tijgermuggen zijn te herkennen aan hun zwart-witte huid. Het zijn vrij kleine muggen met een wit streepje op de rug. In 2020 werden ook al tijgermuggen in Breda gevonden, toen bij Hazeldonk.