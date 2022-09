De twee Waalwijkse mannen van 20 en 24 jaar die dinsdag werden aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 68-jarige Bredanaar in Helvoirt, blijven langer vastzitten. Justitie meldt nu ook dat de man is neergeschoten.

Een kleine week later overleed hij aan zijn verwondingen. De rechter-commissaris in Den Bosch besliste vandaag dat de twee Waalwijkse mannen nog zeker twee weken langer vast moeten zitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag van de Bredase man. Een derde verdachte, een 37-jarige man uit Waspik, werd wel op vrije voeten gesteld. OM: 'Er zijn mensen die hier meer over weten' Het slachtoffer werd op 20 mei zwaargewond aangetroffen in het buitengebied van Helvoirt. Hij lag op een bospad dat leidt naar een plaats die bekend staat als homo-ontmoetingsplek, maar of dat gegeven iets met de toedracht van het misdrijf te maken heeft, is twijfelachtig. Politie en justitie hebben aanwijzingen dat 'er mensen zijn die meer weten over de achtergronden en toedracht van het misdrijf'. Het OM roept hen op om zich als getuige bij de politie te melden.