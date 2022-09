Op de A58 richting Breda is bij Bavel rond 8.45 uur een groot ongeluk gebeurd. Meerdere auto's waren hierbij betrokken. De file hoopte meteen op volgens Rijkswaterstaat. Rond 09.10 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Meerdere hulpdiensten rukten uit voor het ongeval. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Verkeer richting Breda werd omgeleid via de A2, A59 en A27.