De bedrijven die in Breda deelscooters exploiteren moeten er rekening mee houden dat ze binnenkort moeten betalen voor het gebruik van de openbare ruimte. Burgemeester en wethouders onderzoeken of zo'n vergoeding kan worden gevraagd.

Dat blijkt uit een brief die het college heeft gestuurd aan de raadsfracties van VVD en CDA. Die hadden eerder deze zomer vragen gesteld over de overlast die door de gebruikers van deelscooters zou worden veroorzaakt.

Maar VVD'er Martijn Meeuwissen en zijn CDA-collega Caspar Rutten vroegen zich ook af of het geen tijd wordt om aanbieders als Go Sharing en Check te laten betalen voor het gebruik van straten en pleinen. Daarmee zouden ze hetzelfde worden behandeld als andere ondernemers die daarvoor al precario betalen.

Burgemeester en wethouders kunnen zich wel iets voorstellen bij die gedachte. Met het gelijkheidsbeginsel in het achterhoofd is het college daarom een onderzoek begonnen naar de vraag of de scooterbedrijven daadwerkelijk moeten betalen voor het gebruik van de lokale openbare ruimte, 'net zoals andere ondernemers dit doen'.

Overlast

Meeuwissen en Rutten waren ook benieuwd wat een gesprek tussen gemeente en aanbieders over de overlast van geparkeerde scooters heeft opgeleverd. Dat soort overleg wordt volgens het stadsbestuur regelmatig gevoerd. Dat heeft er onder meer toe geleid dat gebieden aan de noordzijde van het NS-station, de Nieuwe Prinsenkade, het NAC-stadion en de Meubelboulevard zijn aangepast voor het stallen van deelscooters.

Daar blijft het niet bij. Als het aan het college ligt is de tijd van 'experimenteren en leren' voorbij en worden er duidelijke afspraken gemaakt. Dat betekent onder meer dat er zwart op wit wordt vastgelegd waar zogenaamde 'clusterplaatsen' worden aangelegd, waar de scooters achtergelaten kunnen worden.