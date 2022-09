In het centrum van Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag vlak bij elkaar twee steekincidenten geweest. In het begin van de nacht gebeurde dit op de Havermarkt en enkele uren later op de Vismarktstraat.

Op de Havermarkt in Breda werd een man met een steekwond aangetroffen. De politie denkt dat hier een vechtpartij aan vooraf is gegaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend. De politie heeft hiervoor nog geen dader aangehouden. Later op de Vismarktstraat werd ook een gewonde man aangetroffen. Hij was nog aanspreekbaar. De politie onderzoekt dit incident.