Er komen speciale ‘adviesroutes’ om het autoverkeer bij drie scholen in de gemeente Breda veiliger te maken. Het gaat om de wegen rond de Montessori Plus in Prinsenbeek, de Helder Camara in Teteringen en Jacinta in de Blauwe Kei.

Volgende week maandag zit de schoolvakantie er weer op. Dat betekent dat het weer druk wordt met schoolgaande kinderen. Om ze veilig op pad te sturen zijn er bij drie scholen extra maatregelen genomen om de verkeersstroom te reguleren. Via borden krijgen automobilisten een advies over de beste route die ze rond de scholen kunnen volgen. ,,Eerdere adviesroutes zijn erg goed bevallen bij ouders, bewoners en scholen zelf'', aldus wethouder Carla Kranenborg (Mobiliteit, VVD). ,,Het is daarom hartstikke logisch dat ook Helder Camara, Montesorri Plus en Jacinta het initiatief hebben genomen om zo'n adviesroute aan te vragen. Hiermee zorgen we voor een hogere verkeersveiligheid rond de basisscholen." Naast de invoering van de adviesroutes is er verspreid over Breda ook een postercampagne opgestart om weggebruikers duidelijk te maken dat de scholen weer zijn begonnen.