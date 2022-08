Een fietser is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de Groenedijk in Breda. Een arts uit een dichtbij gelande traumahelikopter heeft het slachtoffer eerste hulp verleend. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats rond 16.15 uur. De politie had het kruispunt van de Groenedijk met de Terheijdenseweg tijdelijk afgesloten voor verkeer. De traumahelikopter landde op parkeerplaatsen in de buurt. Het is niet duidelijk wie geen voorrang verleende op de kruising. De politie doet onderzoek. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda