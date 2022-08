Een vrouw is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de A27 bij Dorst. Hierbij waren drie vrachtwagens betrokken. De rechterrijstrook van de snelweg was tot 16.15 uur dicht in de richting van Breda.

De eerste melding van het ongeluk kwam rond 14.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Weggebruikers werden tot het vrijgeven van de weg door Rijkswaterstaat omgeleid via de A59 en A16. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.