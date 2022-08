In een woning aan de Odilia van Salmstraat in Breda heeft rond zondagochtend 5.00 uur brand gewoed. Een bewoner van het huis raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer schaalde de brand al snel op en kwam met drie voertuigen naar de woning in de Bredase straat. Omdat het huis aan de voor- en achterkant voorzien was van rolluiken, moest de brandweer een motorslijper gebruiken om deze te verwijderen. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Daar is onderzoek naar gedaan. De Odilia van Salmstraat werd in beide richtingen afgezet. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda