Een vrouw is lichtgewond geraakt bij een botsing met twee auto's op de Kruisstraat in Breda. Zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. De twee auto's botsten frontaal op elkaar in een bocht. Een van de twee auto's reed daarna door en parkeerde op een parkeerplaats in de Kruisvoortstraat. De politie heeft de bestuurder aangehouden. De precieze oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggetakeld door een bergingsbedrijf.