Een 57-jarige man is donderdagavond na een gevaarlijke achtervolging aangehouden op de Haagweg in Breda. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, en verhandelen van xtc-pillen. Tijdens de achtervolging reed de Bredanaar onder andere door rood en tegen de richting in.

Rond 21.20 uur zag de politie de verdachte met hoge snelheid door rood rijden op de Backer en Ruebweg in Breda. De agenten gingen in de achtervolging. De man reed onder andere 140 kilometer per uur waar maximaal 70 is toegestaan. Bovendien koos hij een voorsorteerstrook, om vervolgens een andere kant op te rijden.

Op de Rat Verleghstraat negeerde hij het stopteken van de politie, waarna hij ruim 50 tot 70 kilometer te hard reed. Hij reed nog een paar keer door rood en besloot tegen de richting in te rijden op eenrichtingsstraten. Na een achtervolging van ruim tien minuten werd hij door meerdere politieauto's klemgereden en aangehouden.

De politie wilde een blaastest doen bij de Bredanaar, maar die weigerde hij. In de auto van de verdachte werden meerdere soorten drugs gevonden: tientallen xtc-pillen en harddrugs. Daarnaast lagen er in de auto telefoons en een weegschaal. De man is vermoedelijk een op de vlucht geslagen drugsdealer, aldus de politie.

De 57-jarige man is aangehouden en heeft een nacht in de cel geslapen. Het onderzoek gaat vrijdag verder.