Twee Bredanaars met een nepwapen zijn woensdagavond aangehouden door de politie. Agenten richtten bij de aanhouding hun wapens op het voertuig waar de verdachten in zaten. De politie kreeg de melding dat er zou zijn geschoten met een mitrailleur. Het ging uiteindelijk om een nepwapen.

De politie werd rond 13.45 uur gealarmeerd. Een man zou in de Topaasstraat in Breda met een mitrailleur hebben geschoten. De man zou daarna in een bestelbus zijn gestapt en ervandoor zijn gegaan. Agenten in kogelwerende vesten startten daarop een zoekactie naar de bestelbus.

'Gevaarlijke verdachten'

Agenten zagen de bus in de Doornbosblaan rijden en uiteindelijk ook stoppen. De politie meldt dat de desbetreffende agenten op dat moment zijn gestart met de procedure 'benaderingstechniek gevaarlijke verdachten'. Ze richtten hun vuurwapens op de bestelbus en de persoon die naast het voertuig stond met een wapen in zijn hand. Op aandringen van de politie ging de man op zijn knieën zitten met zijn handen op zijn hoofd.

De man, een 23-jarige Bredanaar, werd aangehouden. Ook de 21-jarige bestuurder werd aangehouden. Het wapen bleek een zogenoemde gelblaster te zijn, een nepwapen. Het is haast niet van een echt wapen te onderscheiden. 'In plaats van dat er kogels in het wapen zitten, wordt er in dit geval met gelballen geschoten', meldt de politie. Het dragen van zo'n wapen is strafbaar.

Meer meldingen

De politie meldt dat er de afgelopen weken steeds meer meldingen zijn binnengekomen over gelblasters. Gebruikers van deze nepwapens zouden filmpjes maken tijdens het schieten op mensen. Deze beelden worden vervolgens op TikTok gedeeld. 'Behalve dat het een brandend gevoel en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden', waarschuwt de politie. 'Als agenten een gelblaster niet kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen, bestaat de kans dat zij hun vuurwapen moeten gebruiken'.