Een auto is donderdagmiddag uitgebrand in de Graaf Engelbertlaan in Breda. Door de brand was de weg tijdelijk afgesloten.

De brandweer werd rond 14.15 uur gealarmeerd voor de brand. De bestuurder merkte op de A16 dat er plotseling rook uit de wagen kwam. De bestuurder besloot om de afrit te nemen en de auto snel te parkeren. Daar vloog de auto in brand. Vanwege de gastank in de wagen ging de Graaf Engelbertlaan tijdelijk op slot. Ook het verkeer op de A16 dat richting Breda wilde, was tijdelijk gestremd. De wagen is volledig uitgebrand. De gemeente is ingeschakeld om de resten op te ruimen.