Een jongetje van drie of vier jaar die woensdag enkele uren zijn ouders kwijt was, is weer herenigd met zijn ouders. Dat meldt de politie.

Het jongetje werd woensdag rond 11.00 uur in de Hambroeklaan in Breda gevonden. Zijn ouders waren spoorloos. Een woordvoerder van de politie meldt dat agenten die toevallig in de buurt waren de jongen doelloos over straat zagen lopen. "De agenten hebben samen met het jongetje nog in de omgeving gezocht. Ook zijn ze naar opvangcentra en crèches geweest, maar die misten geen kinderen. Daarom hebben we hem meegenomen naar het bureau." De jongen sprak alleen de Franse taal. Enkele uren later maakte de politie bekend dat de ouders weer terecht zijn. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda