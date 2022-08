De Haringvlietbrug is komend weekend vanaf vrijdagavond 21.30 uur tot en met maandag 5.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Rijkswaterstaat vervangt betonnen blokken die te zwaar zijn gebleken voor lichtere, stalen exemplaren. Ook komt er nieuw asfalt. Verkeer moet flink omrijden.

Sinds augustus vorig jaar geldt op de Haringvlietbrug een lagere maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat was nodig omdat klemmen waarmee het wegdek vastzit aan de brug lostrilden. Om het verkeer af te remmen zijn wegstroken overhaast met betonblokken versmald.

Het beton was op de rand van de brug geplaatst, zodat de politie in de middenberm plek had voor politiecontroles. Nu dat met camera's gebeurt, kan de middenstrook versmallen, kunnen de lichtere stalen rijstrookgeleiders meer naar het midden van de brug worden verschoven en de te zware belasting opgeheven. De Kiltunnel is dit weekend tolvrij.

In de loop van dit jaar wordt het beweegbare deel van de brug gerenoveerd. Tot die tijd hebben autoverkeer en scheepvaart te maken met beperkingen. Er is een inhaalverbod voor vrachtwagens. Personenauto's mogen wel inhalen of naast elkaar rijden. De Haringvlietbrug gaat doordeweeks 2x per dag open voor de hoge scheepvaart en in het weekend 3x per dag.

Voor weggebruikers zijn omleidingsroutes aangegeven.

- Verkeer vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17 of A59 en A4.

- Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57.

- Verkeer vanuit Bergen op Zoom-Rotterdam wordt omgeleid via de A4, A59/A17, A16, A15.

- Verkeer vanuit Zierikzee-Rotterdam wordt omgeleid via de N57, A15.