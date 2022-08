Het leefgebied van de boomkikker bij Breda is een stukje groter geworden door de aankoop van twee extra percelen bij Bavel. De ecologische verbindingszone voor de boomkikker tussen Breda, Gilze en Rijen en Alphen en Chaam is bijna klaar.

Sinds 2011 worden tussen Gilze en Rijen en Breda kleine natuurgebiedjes en poelen aangelegd om het leefgebied van de boomkikker te vergroten. De Molenschotse Heide wordt via de plukjes natuur verbonden met de Chaamse Bossen, waardoor de boomkikker via Breda en Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug.

Kort na vaststelling van het projectplan voor de laatste fase van de aanleg heeft de gemeente Breda twee extra percelen voor de ecologische verbindingszone ten zuiden van het Kerkepad in Bavel kunnen aankopen. Met deze percelen kunnen de kleine natuurgebieden direct met elkaar verbonden worden. De ecologische verbindingszone wordt hierdoor volgens de gemeente 'robuuster'.

Ook het watersysteem krijgt meer ruimte. Zo worden zogeheten voortplantingswateren voor amfibieën en een waterberging aangelegd. Er wordt ook een nieuwe beekloop gegraven en een grondwal aangelegd.

De ecologische verbindingszone wordt een natuurlijk ingerichte strook van 25 tot 30 meter breed met een totale lengte van ruim 11 kilometer. Het eindresultaat is een zone voor boomkikkers, maar ook voor dieren zoals onder meer libellen, dagvlinders en struweelvogels.

De boomkikker is zeldzaam in Nederland. Alleen in de zuidelijke provincies en de Achterhoek komen boomkikkers voor. In Brabant is een handvol kolonies, onder meer bij vliegbasis Gilze-Rijen en bij de Broeksche Beek ten noorden van Chaam. Via de nieuw aangelegde ecologische verbindingszone krijgt de boomkikker meer ruimte in de regio Breda en daar hebben ook allerlei andere dieren profijt van.