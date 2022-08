Een 30-jarige Fransman die naar een slaapplek zocht is maandagavond betrapt door een bewoner van een huis aan de Catharinastraat in Breda. De insluiper had echter zo’n behoefte aan een slaapplaats dat hij het bij de buren opnieuw probeerde.

De bewoner betrapte de man rond 23.00 uur in huis en belde 112. Bij aankomst van de politie had hij de woning al verlaten. Hij bleek in een andere woning in dezelfde straat opnieuw te zijn binnengedrongen. Agenten vermoedden dat hij op zoek was naar een slaapplaats voor de nacht.

De man, die een huis in Frankrijk heeft, kreeg uiteindelijk een bed in een politiecel, waar hij de nacht moest doorbrengen. Hij is na zijn verhoor in vrijheid gesteld.