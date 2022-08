Het bevorderen van leesplezier bij jong en oud. Dat is de insteek van een nieuw buitenfestival in Breda: Boeken in de wei. Zondag 11 september is de eerste editie, op landgoed en boerderij Wolfslaar.

Aan het gratis toegankelijke festival werken tal van bekende Nederlandse schrijvers mee: Tommy Wieringa, Simone Atangana Bekono, Arend van Dam, Ingmar Heytze, Philip Huff, Marco Martens, Nisrine Mbarki, Marlies Slegers, Brigitte de Swart en Lucas de Waard. Ze lezen voor uit eigen werk, maar staan ook open voor vragen uit het publiek.

De organisatoren Mieke Roozen en Marieke Beekers kwamen op het idee, toen ze Wonderfeel in 's Graveland bezochten, een buitenfestival voor klassieke muziek. "Zoiets wilden we ook, maar dan rondom het woord in plaats van muziek", aldus Mieke Roozen. "We willen op een heel laagdrempelige manier het lezen stimuleren. De schrijvers, die we benaderd hebben, reageerden allemaal heel positief."

De twee leesfanaten hebben onlangs een stichting opgericht. "We hopen in de toekomst op landelijke subsidie zodat we het festival kunnen uitbreiden en jaarlijks terug laten keren."

Er zijn diverse podia. Met een blokkenschema in de hand kunnen bezoekers zelf een programma samenstellen. Bijvoorbeeld literatuur in de warmoezerij, voorlezen voor kinderen in de ponystal, een masterclass voorlezen, spoken word, poëzie en muziek in het open veld en straattheater.

De Bredase auteur Arend van Dam en Marlies Slegers nemen een deel van het kinderprogramma voor hun rekening. De Bredase Boekhandel De Kinderboekentuin zorgt voor een spelprogramma voor peuters en kleuters, gebaseerd op de kinderboekenserie Boer Boris van kunstenaar Ted van Lieshout. Zanger en kleinkunstenaar Flip Noorman zorgt voor een muzikale bijdrage.

Boeken in de Wei duurt van 13.00 tot circa 17.00 uur.