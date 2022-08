Door een ongeluk was de A27 zondag uren dicht tussen Hank en Oosterhout-Zuid. Rond 14.00 uur werd de weg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. Twee auto's botsten in de ochtend op elkaar, waarbij drie personen gewond raakten. De weg was afgesloten in de richting van Breda.

Het ongeluk gebeurde rond 7.25 uur. Twee traumahelikopters landden op de snelweg. De drie gewonden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat de botsing precies heeft veroorzaakt is niet bekend. De politie heeft een onderzoek gestart. De ANWB adviseerde bestuurders in de richting van Antwerpen om te rijden via de A59 en A16. In de richting van Rotterdam werd aangeraden over de A58, A16 en A59 te rijden. De A27 richting Breda dient zondagochtend oorspronkelijk als de aanrijdroute voor La Vuelta. Tourbussen, auto's en andere voertuigen moesten vanuit de richting Utrecht over de snelweg, om vervolgens bij Dorst de afslag te nemen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseerde bezoekers van La Vuelta een omleiding te nemen om Breda te bereiken.