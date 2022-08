Breda is helemaal klaar voor de doorkomst van de Vuelta. De stad kleurt rood en de festiviteiten zijn losgebarsten. Onder meer bij Brack, in het Valkenberg, op het Kerkplein, de Havermarkt en aan de Haven staan het hele weekend activiteiten op stapel.

Die laatste twee locaties pakken zelfs uit met heuse festivals, met food- en beertrucks, veel optredens en themafeesten. De Havenfeesten stonden vrijdag in het teken van speciaal bier. De regen mocht de pret niet drukken.

Zondag, als de Vuelta Breda aandoet, is het op nóg meer plekken feest. Op het Chasséveld bijvoorbeeld, waar de renners rond de klok van 17.00 uur finishen. Daar heb je goed zicht op de prijsuitreiking. Het parkje bij het Poolse Mariakapel aan de Claudius Prinsenlaan is ook ingericht als feestlocatie.

In Ulvenhout, waar de koers écht begint, staat de Dorpstraat morgen op z'n kop. En ook verder langs de route in onder meer Chaam, Baarle-Nassau, Rijen, Oosterhout, Wagenberg en Etten-Leur, is volop feestgedruis. Vamos!