Hier en daar in de stad zijn ze te vinden: een paar rode fietsen in een rekje, rood gespoten, zonder slot. Ze staan alleen vast met een dikke tie-wrap. De rode fietsen moeten Bredanaars enthousiasmeren voor de Vuelta. Maar ze blijven niet allemaal staan.

Met rode vlaggen, banieren en zadelhoesjes en de rode fietsen wil Breda Marketing de sfeer in de stad vergroten, zegt een woordvoerder. "De fietsen zijn ingekocht bij kringloopwinkels en de meeste zijn zo slecht dat er nauwelijks nog op gereden kan worden."

Toch staan niet alle fietsen nog op hun plaats. Een losse tie-wrap doet vermoeden dat iemand een rijwiel nodig had en handig gebruikt maakt van de versiering. Verderop in het station staat een verdwaalde rode fiets. "Het is niet de bedoeling dat mensen de fietsen meenemen", zegt de woordvoerder.

"Eigenlijk is dat heel logisch. We gaan uit van de goedheid van de Bredanaar." Die goedheid is wat te groot ingeschat, ook Breda Marketing ziet dat er fietsen wegraken. "We hebben gemerkt dat de fietsen 'aan de wandel' gaan. Tot het einde van het evenement contoleren we iedere dag de locaties om verdere verspreiding te voorkomen."

Komende maandag worden de fietsen weggehaald, net als de vlaggen en banieren.