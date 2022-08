Bij een woning aan de Haagweg heeft de politie donderdagmiddag een hennepkwekerij ontdekt. Agenten forceerden de deur van het pand om binnen te komen, omdat er niemand aanwezig was.

Rond 12.10 uur gingen hulpdiensten ter plaatse na een melding over een vreemde lucht in de omgeving. De brandweer kwam om de vreemde lucht te meten. Ook de politie en Enexis waren aanwezig. Toen bleek dat er niemand thuis was, werd de deur geforceerd. Bij de doorzoeking trof de politie een hennepkwekerij aan.